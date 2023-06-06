AMB Başkanı Christine Lagarde: Fiyat baskıları hala güçlü

Yayınlanma: 06.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 07:00

AMB Başkanı Christine Lagarde enflasyonda zirvenin görüldüğüne dair henüz net bir kanıt olmadığını savundu. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde "Fiyat baskıları güçlü kalmaya devam ediyor. Gelecekteki kararlarımız, politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı seviyelere yükseltecek şekilde ayarlanacak. Zamanla enflasyonda yüzde 2'lik hedefimize dönecek ve faizleri gerektiği müddetçe bu seviyelerde tutacağız" ifadelerini kullandı.

Lagarde para politikasının ekonomi üzerindeki etkilerinin görülmeye başlandığını dile getirdi.

AMB yetkilileri tarihi faiz artış döngüsünde sona yakın olduğuna dair mesajlar verse de faiz artışları henüz bitmiş görünmüyor. Yetkililerin de yakından takip ettiği çekirdek enflasyon son 2 ay üst üste gevşese de 15 Haziran toplantısında faiz artışı beklentisi hakim.

İrlanda MB Başkanı Gabriel Makhlouf bankanın Haziran ve Temmuz ayı toplantılarında mevduat faizini yüzde 3,25'ten yüzde 3,75'e yükselteceğini belirtmişti.

Bankalar konusunda iyimser görüş paylaşan Lagarde Euro bölgesinde finansal istikrarın güçlü olduğunu, ancak olası riskleri değerlendirdiklerini ve çeşitli göstergeleri izlediklerini dile getirdi.