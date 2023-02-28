AMB Başkanı Christine Lagarde'dan faiz mesajı: 'Faiz 50 baz puan artıracak'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ye göre Avrupa Merkez Bankası mart ayında faizi 50 baz puan artıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:00
AMB Başkanı Christine Lagarde'dan faiz mesajı: 'Faiz 50 baz puan artıracak'
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Financial Times'a yaptığı açıklamada, AMB'nin Mart ayı toplantısında faizi 50 baz puan artıracağına inanmak için her türlü nedeni olduğunu söyledi.

AMB'nin faiz kararlarını alırken verilere bağlı hareket edeceğini ifade eden Lagarde, ihtiyaç olması halinde Mart'tan sonra da faiz artırımları yapılabileceğini belirtti.

Lagarde, AMB Yönetim Konseyi'nin yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesi için ne gerekiyor ise yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

FT'ye demecinde Euro Bölgesi'nin beklenenden daha iyi bir ekonomik gelişim ortaya koyduğunu ve bunun temel nedenleri arasında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçen kış mevsiminin olduğunu belirten Lagarde, diğer taraftan enerji tasarruf tedbirleri ve Euro Bölgesi üyeleri arasında dayanışmanın da önemli bir iş yaptıklarını ifade etti.


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