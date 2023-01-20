Christine Lagarde: Enflasyon faiz artışında yavaşlamak için hâlâ çok yüksek

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu söyleyerek politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye döndürme çabalarından vazgeçmeyeceklerini taahhüt etti.

Lagarde, Davos'ta katıldığı panelde yaptığı konuşmada, "Nereden bakarsanız bakın, enflasyon çok yüksek. Enflasyonu zamanında yüzde 2'ye geri getirebilmek amacıyla yeterince uzun süre kısıtlayıcı bölgeye geçene kadar bu rotada kalacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun Aralık ayında yeni bir rekora ulaşması ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra ekonominin beklenenden daha iyi durumda olması nedeniyle, birçok yetkili, euro döneminin en sert enflasyon artışının ortadan kaldırılmasını sağlamak için faiz artışlarına devam etme konusunda istekli olmaya devam ediyor.

AMB Yönetim Konseyi üyeleri Francois Villeroy de Galhau ve Klaas Knot Davos'ta, Lagarde'nin geçen ay yakın dönemde sarf ettiği yarım puanlık faiz artışına duyulan ihtiyaç konusundaki sözlerinin bugün de geçerliliğini koruduğunu yinelediler.

"VERILER ÖNÜMÜZDEKI BIRKAÇ TOPLANTIDA YARIM PUANLIK ARTIŞA IŞARET EDIYOR"

Lagarde 15 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “İstikrarlı bir hızda devam edeceğiz. Bugün elimizdeki verilere göre önümüzdeki toplantı, bir sonraki ve ondan sonraki toplantıda muhtemelen 50 baz puanlık bir faiz artışına işaret ediyor. Bu yüzden bunun tek seferlik 50 baz puanlık bir artış olduğunu varsaymayın” ifadelerini kullandı.

Knot da, Perşembe günü CNBC'ye verdiği demeçte, yatırımcıların yetkililerin kararlılığını hafife alıyor olabileceği konusunda uyarıda bulundu. "50 baz puanlık tek bir faiz artışından sonra durmayacak. Bu kadarı kesin" ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi ekonomisini de değerlendiren Lagarde, "küçük bir daralmanın" artık resesyondan daha olası olduğunu söyleyerek, "Son haftalarda haberler çok daha olumlu hale geldi. Harika bir yıl değil ama korktuğumuzdan çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

Aydınlık görünüme rağmen, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing ayrıca, AMB'nin politikasında çok fazla sıkılaştırma tehlikesi görmediğini ve enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı panelde, "Ekonomide daha fazla iyimserlik olduğuna dair tüm yorumları kabul etsem de, Avrupa'da sahip olduğumuz, yüksek enflasyon ve diğer bazı yapısal reformlar gibi temel sorunlar ortadan kalkmadı. Öte yandan Çin'in açılmasının enflasyonumuza nasıl bir etkisi olduğunu da izlememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.