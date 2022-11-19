ECB Başkanı Christine Lagarde'den faiz açıklaması
ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faizleri artırmaya devam edeceğini ve hatta enflasyonu dizginlemek için ekonomik faaliyeti sınırlaması gerekebileceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bir konferansta yaptığı konuşmada, "Faizleri daha da yükseltmeyi bekliyoruz ve ekonomiye verilen desteği geri çekmek yeterli olmayabilir" dedi.
Lagarde, "Faizler para politikası duruşumuzu ayarlamanın temel aracı ve öyle kalacak. Fakat diğer politika araçlarımızı da normalleştirmemiz ve böylece faiz politikamızın yarattığı etkiyi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.
ECB, enflasyonu dizginlemek için temmuz ayından bu yana 200 baz puanlık faiz artırımına gitti ve faiz artırımları ve elindeki devlet tahvillerini azaltma yoluyla para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağını açıkladı.
ECB'nin art arda 75 baz puanlık faiz artırımlarının ardından kimi yatırımcılar Aralık ayında 50 baz puan, kimi yatırımcılar ise 75 baz puan faiz artırımına gidileceğini öngörüyor. Yatırımcılar ayrıca 2023'ün ilk yarısından itibaren niceliksel sıkılaştırma kapsamında tahvil varlıklarının azalmasını bekliyorlar.
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