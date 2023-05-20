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American Airlines ve JetBlue ortaklığı iptal edildi

ABD'de yargıç, American Airlines'ın JetBlue Airways ile olan ortaklığının rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:14
American Airlines ve JetBlue ortaklığı iptal edildi
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ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, söz konusu hava yolu şirketlerinin aleyhine aldığı kararla ortaklığın sürdürülmesini engelledi.

Yargıç Sorokin, ortaklığın, iki şirket arasındaki rekabeti ortadan kaldırdığını ve bunun yerine ortak çıkarlar doğrultusunda geniş bir işbirliğini getirdiğini bildirdi.

Sorokin, hava yolu şirketlerinin işbirliğinin yolculara fayda sağlayacağını iddia ettiğini ancak bu iddiayı desteklemeye yönelik çok az güvenilir kanıt sunulduğunu aktardı.

SON 30 GÜN

Yargıç Sorokin, hava yolu şirketlerine ortaklığı bitirmeleri için 30 gün süre verdi.

American ve JetBlue, 2020'de "Northeast Alliance" ortaklığını kurarak New York bölgesindeki 3 havalimanı ile Boston'da birlikte çalışmak için anlaşmıştı.

Adalet Bakanlığı 2021'de rekabete zarar vereceği ve uçak bileti fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle ortaklığı bozmaya yönelik "antitröst" davası açmıştı.


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