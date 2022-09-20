Amerika'da öğretmenlerden ücretlere tepki
Seattle'da eğitimcilerin ücretini düşüren sözleşme imzalandı. Grev kapıda
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Washington eyaletine bağlı şehir Seattle da eğitimcilerin, haklarında ücretlerinde erime yaratan sözleşme imzalandı. Sözleşme Seattle Eğitim Derneği'nde örgütlü eğitimcilerin 5 günlük grevi sona erdimesinden 3 gün sonra imzalandı. Eğitimciler öfkeli ve sözleşmesinin geri çekilmesini istiyor. 6 bin eğitimci tekrar grev yapabilir.
Sözleşme eğitimcilere ilk yıl sadece yüzde 7, ikinci yılda yüzde 4 ve üçüncü yılda yüzde 3 ücret artışı öngörüyor. Mevcut enflasyon ise yüzde 8,3.
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