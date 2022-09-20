Amerika'da öğretmenlerden ücretlere tepki

20 Eylül 2022 Salı, 07:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Washington eyaletine bağlı şehir Seattle da eğitimcilerin, haklarında ücretlerinde erime yaratan sözleşme imzalandı. Sözleşme Seattle Eğitim Derneği'nde örgütlü eğitimcilerin 5 günlük grevi sona erdimesinden 3 gün sonra imzalandı. Eğitimciler öfkeli ve sözleşmesinin geri çekilmesini istiyor. 6 bin eğitimci tekrar grev yapabilir.

Sözleşme eğitimcilere ilk yıl sadece yüzde 7, ikinci yılda yüzde 4 ve üçüncü yılda yüzde 3 ücret artışı öngörüyor. Mevcut enflasyon ise yüzde 8,3.