Amerikan devinden dikkat çeken rapor: 'Türk Lirası carry trade getirisini...'

Bank of America (BofA) Securities, yüksek carry getirisi, cari dengede mevsimsel pozitif görünüm, sıkı parasal koşullar ve rezervlerdeki artışa dikkat çekerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:28
Amerikan devinden dikkat çeken rapor: 'Türk Lirası carry trade getirisini...'
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Mikhail Liluashvili ve David Hauner'in de aralarında olduğu BofA analistlerinin yayımladığı raporda, "Pozitif cari denge mevsimselliği ve sıkı parasal koşullar Türk Lirası carry trade getirisini gelecek birkaç ayda destekleyecektir. Türk lirasında forward işlemleri üzerinden uzun pozisyondayız. Düşük carry ve yabancı sahipliği tahviller için olumlu ancak piyasa bizim tahminimize göre daha güvercin bir para politikası görünümüne sahip." denildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, turizm gelirlerinin desteklediği ödemeler dengesinin mevsimselliğinin Türk Lirası pozisyonlar için destekleyici olduğunu kaydeden BofA, Dolar/TL tahmininin forwardların ima ettiği patikadan daha düşük olduğunu belitti.

Öte yandan yayımlanan raporda, “Gelişmekte olan piyasalarda Türk lirasının en yüksek carry- oynaklık oranına sahip olduğu, hatta bazı büyük piyasalara kıyasla da görece yüksek olduğu açıklandı.

"Dolar/TL'nin sabit kalması halinde Türk lirası 3 aylık forwardlar üzerinden yüzde 9,4'e kadar beklenen getiri sunuyor" denilen BofA raporunda, Türk lirası forwardlarda pozisyonların kalabalıklaştığı, bunun da, negatif bir küresel şok yaşanması halinde, pozisyon sıkışması riski yarattığı belirtildi.


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