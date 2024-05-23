Bakan Şimşek: 'TL'de bir miktar zayıflık olacak'
Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde "TL'de bir miktar zayıflık olacaktır, ancak volatilite son derece azalmıştır. Program öncesi dönemde aykırı değer (olarak tanımlanan) volatilite artık gelişmekte olan ülke para birimlerinin izlediği bant içindedir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ‘’Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi’’nde konuştu.
Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde Türk Lirası'nda bir miktar değer kaybı olabileceğini ancak volatilitenin ortadan kalktığını söyledi.
Şimşek, "TL'de bir miktar zayıflık olacaktır, ancak volatilite son derece azalmıştır. Program öncesi dönemde aykırı değer (olarak tanımlanan) volatilite artık gelişmekte olan ülke para birimlerinin izlediği bant içindedir" ifadelerini kullandı.
Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
1 yıllık bir geçiş dönemindeyiz. Bu uzun bir süreç. 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz.
Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler de büyümeye devam edecek.
Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak.
Portföy tercihleri Türk varlıklarının lehine olacak ve reel kur lehimize dönecek. Bu da dezenflasyonu güçlendirecek.
Kur değişkenliği devam ediyor. TL'de bir miktar zayıflık olacaktır, ancak volatilite son derece azalmıştır
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