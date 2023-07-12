Anadolu Isuzu, "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde yükseldi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 07:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl listeye 97. sıradan giren Anadolu Isuzu, 2023'te 77. sıraya çıktı. Anadolu Isuzu ayrıca, yüzde 101 ile araştırma kapsamında bu yıl değerini en çok artıran 2. marka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak, istikrarlı büyümemizi yurt içi pazarlarda olduğu gibi ihracat pazarlarında da sürdürüyor, takipçi değil, otomotiv endüstrisini dönüştüren trendleri belirleyen öncü ve aktif oyuncular arasında konumlanıyoruz. Gücümüzü ticari araçlar alanındaki 40 yılı aşkın uzmanlığımızdan, yenilikçi ve çevreci karakterimizden ve nitelikli AR-GE yeteneğimizden alıyoruz.

Brand Finance Turkey 100 gibi seçkin bir araştırmada listeye girmemiz ve yalnızca bir yıl içerisinde 20 sıra birden yükselmemiz bu açıdan son derece gurur verici. Genel performansımıza paralel şekilde marka değerimizin de kısa sürede yükseldiğini ortaya koyan bu tablo, işimizi geliştirmeye yönelik olarak attığımız adımlar konusunda bizi daha da yüreklendiriyor.''

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, istikrarlı büyümesini yurtiçi pazarlarda olduğu gibi ihracat pazarlarında da sürdürüyor.