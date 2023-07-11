En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı: Listede TOGG da yer aldı

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2023 Salı, 13:09
<p><strong>Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)</strong> 0cak-Haziran 2023 döneminde Türkiye'de markalara göre elektrikli otomobil satışını açıkladı. İlk 10 marka belli oldu. Listede TOGG da yer aldı.</p>

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) 0cak-Haziran 2023 döneminde Türkiye'de markalara göre elektrikli otomobil satışını açıkladı. İlk 10 marka belli oldu. Listede TOGG da yer aldı.

<p>1. <strong>BMW</strong> 1218 adet yüzde 12</p>

1. BMW 1218 adet yüzde 12

<p>2. <strong>RENAULT</strong> 1205 adet yüzde 12</p>

2. RENAULT 1205 adet yüzde 12

<p>3. <strong>OPEL</strong> 1065 adet yüzde 11</p>

3. OPEL 1065 adet yüzde 11

<p>4. <strong>MG</strong> 939 adet yüzde 9</p>

4. MG 939 adet yüzde 9

<p>5. <strong>VOLVO</strong> 863 adet yüzde 9</p>

5. VOLVO 863 adet yüzde 9

<p>6. <strong>MERCEDES-BENZ</strong> 823 adet yüzde 9</p>

6. MERCEDES-BENZ 823 adet yüzde 9

<p>7. <strong>TOGG</strong> 808 adet yüzde 8</p>

7. TOGG 808 adet yüzde 8

<p>8. <strong>SKYWELL</strong> 571 adet yüzde 6</p>

8. SKYWELL 571 adet yüzde 6

<p>9. <strong>FIAT</strong> 469 adet yüzde 5</p>

9. FIAT 469 adet yüzde 5

<p>10. <strong>DFSK</strong> 281 adet yüzde 3</p>

10. DFSK 281 adet yüzde 3

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