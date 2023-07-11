En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı: Listede TOGG da yer aldı
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) 0cak-Haziran 2023 döneminde Türkiye'de markalara göre elektrikli otomobil satışını açıkladı. İlk 10 marka belli oldu. Listede TOGG da yer aldı.
1. BMW 1218 adet yüzde 12
2. RENAULT 1205 adet yüzde 12
3. OPEL 1065 adet yüzde 11
4. MG 939 adet yüzde 9
5. VOLVO 863 adet yüzde 9
6. MERCEDES-BENZ 823 adet yüzde 9
7. TOGG 808 adet yüzde 8
8. SKYWELL 571 adet yüzde 6
9. FIAT 469 adet yüzde 5
10. DFSK 281 adet yüzde 3
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