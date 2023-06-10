Anadolu Isuzu UITP Zirvesi'nde

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:00

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki büyüme ivmesini, uluslararası sektörel etkinliklere yenilikçi ve çevreci araçlarıyla aktif katılımıyla pekiştirmeyi hedefliyor.

Son yıllarda yaptığı yüksek adetli otobüs ihracatı ile dünya pazarlarında önemli başarılara imza atan Anadolu Isuzu, 4-7 Haziran'da İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen UITP Küresel Toplu Taşıma Zirvesi'nde yenilikçi ve çevreci araçlarını sergileyerek kamuoyuna tanıttı.

BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Anadolu Isuzu; sergilediği CitiVOLT, NovoCITI Volt ve Citiport CNG otobüslerinin yanı sıra mikromobilite segmentindeki elektrikli kamyonu BIG.e’den oluşan ürün gamı ile ticari araç sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan UITP'de büyük ilgi ve beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak ticari araç üretiminde 40 yılı aşan güçlü bir geçmişe ve uzmanlığa sahip olduklarını belirterek şöyle konuştu:

''Üretim kalitemizi sürekli yükseltiyor ve ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Bunun sonucunda sadece pazardaki varlığımızı güçlendirip ürünlerimizi çeşitlendirmekle kalmayıp, iç pazarın yanı sıra geniş bir ihracat destinasyonu yelpazesi ile erişimimizi de genişlettik.

'TERZİ İŞİ İMALAT'

Anadolu Isuzu olarak, küresel otobüs üretim sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getiren UITP Zirvesi'nin bir parçası olduğumuz için gururluyuz. Ticari araç üretimindeki engin tecrübemiz ve uzmanlığımızla ürettiğimiz araçlarımızın gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Son teknolojiye sahip akıllı fabrikamızda 'Terzi İşi İmalat' modelimizle ürettiğimiz çevreci, yenilikçi, konforlu ve modern orta boy otobüs ve otobüslerimiz dünya şehirlerine başarıyla hizmet veriyor.''