Anadolu Isuzu'ya Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü

Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 07:00

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü’nü Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin 30 Mayıs 2023 Salı günü Ankara’da 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda düzenlenen törende aldı.

Anadolu Isuzu bu alanda 2022 yılında ULAK ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Şirketin, bu doğrultuda mobil genişbant iletişim teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan ULAK Haberleşme A.Ş. ile 2022 yılında başlattığı işbirliği projesi, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü’ne layık görüldü.

ULAK İLE İŞBİRLİĞİ

Anadolu Isuzu ve ULAK işbirliği ile hayata geçirilen proje, trafikteki araçların ileri teknoloji çözümleri sayesinde birbirleri ve altyapı sistemleri ile en hızlı ve güvenli biçimde haberleşmesini sağlayacak. Proje kapsamında ileri teknoloji ürünü sensörlerin ve uygulamaların ürettiği veriler, ulaşım sistemlerinin ve altyapılarının daha güvenli ve konforlu biçimde geliştirilmesine olanak verecek.

Akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışan tüm kurum, şirket ve platformları bir araya getiren AUS Türkiye, bu aktörlerin çalışmalarının en yüksek verimliliğe ulaşması hedefiyle faaliyet gösteriyor.

AUS Türkiye’nin üyeleri, akıllı ulaşım sistemleri alanında Türkiye’de faaliyet gösteren resmi kurumların yanı sıra özel şirketler, teknoloji girişimleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve belediyelerin de dahil olduğu paydaşlardan oluşuyor.

Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri, AUS Türkiye tarafından akıllı ulaşım ve mobilite teknolojilerinin Türkiye’de gelişimi ve yerli üretimine katkı sağlamak; yenilikçi çözümler içeren fikirleri desteklemek ve bu alandaki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve farkındalığa katkı sunmak amacıyla 2018 yılından beri dağıtılıyor.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Anadolu Isuzu, ULAK ile 2022 yılında imzaladığı işbirliği anlaşması kapsamında, günümüzde akıllı ulaşımın temel bileşenlerinden olan ve haberleşme teknolojilerine sahip araçları ile elde edeceği 20’den fazla kategorideki verileri, kentlerin ve kent sakinlerinin kullanımına sunacak.

Akıllı ulaşım sistemleri, artan nüfus ve büyük kentlerin sürekli göç almaları sebebi ile bir zorunluluk haline geline gelen akıllı kent uygulamalarının en önemli bileşenlerinden biri durumunda.