Anadolu Isuzu'dan depremzede çocuklara destek
Anadolu Isuzu'nun depremzede çocuklara destek amacıyla "Bu Parkur İyileştirir" sloganını kullanarak off road yarış etkinliği düzenledi.
Anadolu Isuzu, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla bir off-road yarış etkinliği düzenledi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, şubatta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen deprem afetinin yaralarını sarmak üzere çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Anadolu Isuzu tarafından TOG işbirliğiyle off-road yarış etkinliği düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 23 yarış pilotunun Isuzu D-Max araçlarla katıldığı etkinlik, Turkcell Platinum Park'ta yapıldı.
'BU PARKUR İYİLEŞTİRİR'
D-Max pick-up araçlarla ve 'Bu Parkur İyileştirir' sloganıyla düzenlenen etkinlik, off-road yarış pilotlarının arazide yaptığı bayrak toplama etabıyla devam etti.
Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesindeki çocuklara destek faaliyetlerinde kullanılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na bağış olarak aktarıldı. Vakfın etkinlik alanında kurduğu özel standda ziyaretçilere destek çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı.
Organizasyon, yarış etaplarının ardından off-road yarışçılarına yapılan ödül töreniyle sona erdi.
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