Anadolu’nun sanayi devi el değiştirdi: Yarım asırlık şirketin yeni sahibi belli oldu!

Kayseri merkezli ve “Anadolu Kaplanları”nın önemli temsilcileri arasında gösterilen HES Kablo, uzun süredir devam eden belirsizliğin ardından el değiştirdi. Nakkaş Holding, enerji ve sanayi alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda HES Kablo’yu bünyesine kattığını açıkladı.

ENERJİ VE ALTYAPI YATIRIMLARINDA YENİ AŞAMA

Yaklaşık yarım asırlık üretim geçmişine sahip olan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki kapasitesiyle hem iç pazarda hem de uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Nakkaş Holding çatısı altında Türk Ytong ve SAVES gibi markalar bulunurken, bu satın almayla birlikte üretim ve tedarik zincirinin daha bütünlüklü hale getirilmesi hedefleniyor.

Devir sürecine ilişkin yapılan bilgilendirmede, HES Kablo’nun üretim altyapısının holdingin yenilenebilir enerji projeleri ve inşaat grubu faaliyetleriyle entegre edileceği ifade edildi. Bu entegrasyonun, sanayi ve altyapı alanlarında yaratılan katma değeri artırması amaçlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, devir işleminin ardından yaptığı değerlendirmede, bu adımın grubun sürdürülebilir büyüme anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Hinginar, HES Kablo’nun gruba katılmasıyla enerji üretiminden altyapı yatırımlarına uzanan süreçlerin daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Sektör temsilcileri ise 1974 yılında kurulan köklü sanayi kuruluşunun yeni bir yönetim yapısıyla faaliyetlerine devam etmesinin, hem bölge ekonomisi hem de ihracat potansiyeli açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.