Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, penetrasyona dikkat çekti: ‘Zorunlu afet’te ürün doğru tasarlanmalı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, 2024 yılıyla birlikte “zorunlu deprem sigortası”nın yerini alması hedeflenen “zorunlu afet sigortası”nın yeni bir süreç başlatacağını vurguladı.

Orman Genel Müdürlüğü’yle (OGM) başlattıkları “Ormanın Gözleri” projesi kapsamında, Antalya’daki yangın gözetleme kulesinin devreye alınmasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında değerlendirmeler yapan Tuğtan, zorunlu afetin iyi bir ürün tanıtımı ve doğru bir pazarlama ile penetrasyon oranlarını artırılabileceğini söyledi. Zorunlu deprem sigortasının yüzde 58-60 olduğunu anımsatan Tuğtan, sözlerini şöyle sürdürdü:

SERMAYE GÜÇLÜ OLMALI

“Zorunlu afet sigortasında ürün doğru tasarlanmalı. Fiyatlamada deprem, sel gibi bölgesel olarak farklılık gösteren riskler dikkate alınmalı. Çünkü diğer afetlerin eklenmesiyle primlerde artış olacak. Uygun bir fiyatlamayla penetrasyon artabilir. Zorunlu sigorta dışındaki riskler de ihtiyari konutta olduğu gibi sektörün inisiyatifine bırakılabilir.” Tuğtan’ın öne çıkan diğer vurguları da şöyle:

n Sermaye yeterlilik düzeyiyle ilgili eleştirilere katılıyorum. Sermaye güçlü olmalı. Sektörümüzün toplam sermayesi 2022 sonunda 50 milyar TL oldu. Oysa bu rakam, bugün Türkiye’de tek bir bankada bile var. Deprem ödemeleri, Anayasa Mahkemesi’nin bedeni tazminatla ilgili yeni kararı sonrası ortaya çıkan maliyet gibi unsurlar nedeniyle bazı şirketler problem yaşayabilir. Karşılık ayırma politikası da çok önemli hale geldi.

n Medikal enflasyon ve kur nede-niyle artan yedek parça maliyetleri sigorta primlerini artırıyor. Ayrıca ticari sigortalarda geçmişteki düşük fiyatlamalar nedeniyle yüzde 70-200 prim artışı bekleniyor.

ORMANLAR BÜYÜK BİR YAŞAM ALANI!

Anadolu Sigorta’nın projesiyle, bu yılsonuna kadar Muğla, Antalya, Çanakkale’daki kuleler ile Adana’daki ikinci kulede de hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanım tümüyle tamamlanacak. Böylece toplam beş kule, 245 bin hektar orman arazisinin 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlayacak.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, iklim eyleminin sigortacılıkta çok öne çıktığını anımsatarak “Ormanda sadece ağaç değil büyük bir yaşam alanı” dedi. Ergütan ayrıca, projeye süre sınırı koymadıklarını, yapılacak çok kule olduğunu, bu kapsamda OGM ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ YENİ BAŞKANINI SEÇECEK

Türkiye Sigorta Birliği’nde (TSB), Atilla Benli’nin Türkiye Sigorta’dan ayrılması sonrası yasa gereği boşalan yönetim kurulu başkanlığı için 14 Eylül’de olağanüstü genel kurul yapılacak. Bu genel kurulda Benli’nin kalan süresini tamamlayacak bir başkan seçilecek.

Başkanlık yarışına kimlerin katılacağı ise kamuoyuna yansımaya başladı. Bunlar arasında halen TSB Başkanı Yardımcısı olan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen öne çıkıyor. Gülen’in yanı sıra AcnTürk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi ve AREX Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu da başkan adaylıklarını açıkladı.

‘BES EMEKLİLİKTE DE ÖNEMLİ YATIRIM ARACI’

AllIanz Türkiye’nin, yılın ilk yedi ayında BES fonları ağırlıklı getiri sıralamasında yüzde 50 getiri oranı ile birinci olduğu açıklandı.

Sonucu yorumlayan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, “Bu başarıda müşterimize Allianz Yatırım Komitesi’nce finansal gelişmelere göre güncellenen fon tavsiyeleri iletmemizin de katkısı büyük. BES’i sadece çalışma döneminde değil emeklilik döneminde de önemli bir yatırım aracı olarak topluma fayda sağlayan konumda değerlendiriyoruz” dedi.

TASARRUF FARKINDALIĞI ARTIK DOĞUMLA BAŞLADI

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Ağustos 2023 itibarıyla 18 yaş altı BES’in (çocuklu BES) 915 bin katılımcı sayısına ulaştığını belirterek şuna dikkat çekti:

“En fazla katılımın olduğu sıfır yaş grubunda sayının 69 bini aşması, ailelerdeki tasarruf farkındalığının artık çocuğun doğumuyla başladığını gösteriyor. Bu rakamlar sektörümüzün yeni doğanlarla birlikte daha da büyüyeceğine işaret ediyor.” Sincek, kendilerinin de “Erken BES”le ek avantajlar sunduklarını söyledi.

BİNA TAMAMLAMA VE YAPI SORUMLULUK OVP’DE

Türkiye ile ilgili, 2024-2026 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programda (OVP) sigorta sektörü açısından önemli konular yer aldı.

Bu kapsamda “afet sigortası mekanizması” adı altındaki düzenlemeler öne çıkıyor. Bunun altındaki vurgular şöyle: “Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak”, “Bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek”, “Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.” Hedef tarih ise 2024 yılı üçüncü çeyrek.

‘68 ÜLKEYE GÜVENCE İHRAÇ EDER HALDEYİZ’

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, dördüncü yıllarını kutladıklarını vurgulayarak yurtiçinde yerleşik 36 sigorta şirketi ve kuruma reasürans teminatı sağladıklarını, ayrıca 20 ülkede yerleşik 37 sigorta şirketine de kapasitesi sunduklarını belirtti. Eren “Böylece 5 kıtada 68 ülkeye güvence ihraç eder konuma geldik” dedi. Eren şöyle devam etti:

“Yılın ilk altı ayında yüzde 45 pazar payı, 4 milyar TL prim üretimi ve 708 milyon TL net kâr elde ettik. 2 milyar 281 milyon TL öz sermaye büyüklüğüne ulaştık.” Ayrıca işleticisi oldukları DASK’ın deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Eren, ihbar sayısının 600 bini bulduğunu, tazminat ödemelerinin de 33 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Verisk’in “2023 Küresel Model Tabanlı Felaket Kayıpları Raporu”na göre sektörün doğal afetlerden kaynaklanan yıllık ortalama zararı 133 milyar doları buldu. Hasarın yüzde 70’den fazlası şiddetli fırtına kaynaklı.

Türkiye Sigorta’nın, yeni ürünü “Avantajlı Kasko” ile iki yaş üstü araç sahiplerine uygun fiyatlarla kapsamlı teminatlar sağladığı açıklandı. Üründe aracın çalınmasından yangına kadar kapsamlı teminatlar bulunuyor.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’ne (TOBB SEİK) seçilen üyelerin iş bölümü sonucu TOBB SEİK başkanlığına Ahmet Nedim Erdem, başkan yardımcılığına Oğuz Vasıf İpkin oybirliğiyle seçildi.

Generali Sigorta’nın verilerinden derlediği bilgilere göre Eskişehir’de en çok yaptırılan sigorta yüzde 48’lik payla kasko oldu. Bunu yüzde yüzde 29 ile DASK ve yüzde 8 ile ferdi kaza sigortaları takip etti.



