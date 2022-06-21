Anadolubank Sigorta Platformu, 13 sigorta şirketini müşterileriyle buluşturuyor

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Anadolubank Pazarlama ve Sigorta Bölüm Başkanı İnanç Altan, dijital teknolojilerin günlük hayattaki ivmesinin başta finans ve bankacılık olmak üzere tüm sektörlerde etkisini gösterdiğini vurguladı.

Bu nedenle son dönemde sigorta pazarında en çok duyulan kavramların başında “insurtech”in geldiğini anlatan Altan, “Sigorta şirketleri, müşteri deneyimlerini ve iş süreçlerini iyileştirmek, yeni satış fırsatları yaratmak, riskleri daha etkin yönetip fiyatlama ve hasar yönetiminde maliyetlerini düşürmek için birçok inovatif teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya başladılar” dedi.

25 ÜRÜNE ULAŞACAK

Banka olarak bu konuda uzun zamandır önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan İnanç Altan, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 10 yıl önce bu motivasyon ile kurulan Anadolubank Sigorta Platformu bunun en önemli örneği. Bu platformu ilk günden bu yana günün ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmek üzere çalışıyoruz. 13 farklı sigorta şirketiyle yaptığımız anlaşmalar sayesinde, şubelerimizden başvuru yapan müşterilerimizi bu platform üzerinden çok sayıda sigorta ürünü ile buluşturuyoruz. Alternatifli poliçeler sunuyor ve kendilerine en uygun ürünü seçmeleri konusunda destek oluyoruz. 2022 yıl sonu hedefimiz, 25 farklı sigorta ürününü bu platform üzerinden müşterilerimizin kullanımına sunmak. Bunun yanı sıra, sigorta şirketlerimiz ile yaptığımız tahsilat, yenileme, raporlama, mutabakat konularında da düzenli olarak otomasyona yönelik geliştirmeler yapıyoruz.”

İnanç Altan, kendilerine “En Insurtech Banka Ödülü”nü kazandıran “Sigorta Botu” hakkında da şu bilgiyi verdi: “Kredi risklerini ve olası teminat yetersizliği senaryolarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş, tam otomasyon ile çalışan, gerçek anlamda insurtech kavramını yansıtan, teknoloji odaklı bir ürün. Sigorta Botu ile ticari müşterilerimizin sigorta ihtiyaçları kredi limitleri üzerinden değil, her riske giriş anında risk tutarı üzerinden sigortalanıyor. Altan ayrıca eknoloji iş ortaklarının da Acerpro olduğunu belirtti.

STATİK IP KONTROLÜNE YENİDEN BAŞLANIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), açıklama yaparak Covid-19 salgını nedeniyle eksperleri, sigorta acenteleri, broker’lar ve sigorta şirketlerinin uzaktan çalışabilmesi amacıyla hayata geçirilen ve en son 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılan Statik IP kontrolünün geçici olarak kaldırılmasına ilişkin uygulamaya son verdi. Açıklamada şu vurgu yapıldı: “Pandemi koşullarındaki normalleşme dikkate alınarak uygulamanın anılan tarihten itibaren sonlandırılmasına, bu kapsamda Statik IP kontrolü uygulamasının yeniden tesisine karar verilmiştir.”

ACENTELERE ‘YANGIN’ SORGULAMA KOLAYLIĞI

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, yaptıkları çalışmalar sonucu sigorta acentelerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri üzerinden “yangın poliçesi” sorgulama olanağı sağlandığını duyurdu. Bu konuda şu bilgi verildi: “Sorgulamada acentenin kendi portföyündeki yangın poliçe verilerine, tek ve çift parametreli sorgularda açık şekilde ulaşabilecek, ancak acente portföyünde olmayan poliçe verileri tek parametreli sorgularda görüntülenemeyecek. Çift parametre ile sorgularda ise mevcut maskeleme kuralları uygulanacak olup adres ve iletişim bilgileri kapalı olacak.”

"NFT SİBER SİGORTAYA İLGİYİ GÜÇLENDIRECEK"

Geçen yıl dünya genelinde 40 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan NFT pazarının bu yıl 167 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, bu nedenle bu piyasanın tehlikelere karşı çok daha açık hale geleceğini vurguladı. Çiftçi şöyle devam etti: “NFT alanında sigorta mevzuatları konusunda bazı yasal düzenlemeler bekleniyor. Hırsızlık, sahtecilik ve mala zarar verilmesi gibi faaliyetlere karşı ürünlerin sigortalanması ile birlikte sektörümüzün NFT alanında da ciddi oranda büyüyeceğini, ilginin artacağını öngörüyoruz.”

Çiftçinin verdiği bilgiye göre NFT’lerin suça karşı ve zarara karşı olmak üzere iki şekilde sigorta poliçesine konu olabileceği öngörülüyor.

"DİJİTAL YEŞİL KART"TA ADIMLAR HIZLANIYOR

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, özellikle sahte yeşil kart kullanımını önlemek için geliştirdikleri ve ilk adımını Azerbaycan’la işbirliği yaparak attıkları “dijital yeşil kart” çalışmasının önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Eroğlu şu bilgiyi verdi:

“Proje kapsamında Gümrükler Genel Müdürlüğü, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ve Dilucu Gümrük Müdürlüğü ziyaret edilerek bilgi verildi. Bilgi işlem testleri tamamlanan projenin kısa sürede bitirilip dijital kontrole geçiş bekleniyor. Ayrıca Bulgaristan-Türkiye sınırında uygulanacak benzer proje için Bulgaristan Bürosu ile mutabakat sağlandı. Projenin teknik altyapısının oluşturulma süreci devam ediyor.”