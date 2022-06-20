Fitch: Türkiye'deki sigorta şirketleri son on yılın en zorlu koşullarında faaliyet gösteriyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'deki sigorta şirketlerinin son on yılın en zorlu koşullarında faaliyet gösterdiklerini ve kârları ve sermaye yeterlilik oranlarının 2022-2023'te ağır baskı altında kalmasını beklediğini açıkladı.
Fitch tarafından bugün yayımlanan raporda, makroekonomik bozulmanın, enflasyondaki artışın etkilerinin ve motorlu taşıtlara yönelik üçüncü şahıs sorumluluk (MTPL) sigortasında devam eden tavan fiyat uygulamasının, bazı sigortacıların asgari ödeme yeterlilik seviyelerinin altında kalmalarına neden olabileceği ve bu nedenle bahsi geçen sigortacıların sermaye artırmak ya da daha güçlü rakipler tarafından satın alınmak durumunda kalabileceği belirtildi.
Fitch, Türkiye'de Mayıs'ta %70'in üzerine çıkmış olan enflasyonun 2022 sonunda %60, 2023 sonunda ise %55 seviyesinde olacağını öngördü.
"CİDDİ OLUMSUZ ETKİLER..."
Rapora göre enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi, tazminat taleplerinin maliyetini artırarak ve bazı iş kollarında rezerv açıklarına yol açarak sigortacılar üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olacak.
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