AnadoluJet iç hatlarda indirim kampanyası başlattı
Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki tek yön direkt iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan biletleri satışa sundu.
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.
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