Analistler dolar için tarih verdi: 'Zirve yapacak'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:55

Goldman Sachs Group, doların Asya para birimlerine karşı güçlenmesiyle ilgili zamana ihtiyaç olduğunu belirterek önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde Fed’in faiz politikasıyla ilgili daha net bir tablo ortaya çıktığında doların gücünün zayıflayacağını belirtti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Danny Suwanapruti’nin de aralarında bulunduğu analistler, “ABD dolarının zirvesinin zamanlamasını tahmin etmek kolay değil ancak önümüzdeki 3-6 aylık dönemde Fed’in faiz oranlarıyla ilgili daha net bir tablo ortaya çıktığında zirve yapacak” ifadelerini kullandı.

Banka analistleri ABD dolarında dönüş yaşandıktan sonra yön değiştiren cari hesaplar, Döviz rezervlerinin artırılması ve hisse senedi piyasasına girişlerin Japonya dışındaki Asya para birimlerindeki yönelimi belirleyeceğini vurguladılar.

Goldman Sachs, Güney Kore Wonu ve Singapur Doları'nda yükseliş beklediğini kaydetti. Bankanın Asya’daki yüksek getirili piyasalar arasında en olumlu görüşe sahip olduğu para birimi, ülkenin gelişmiş dış pozisyonu ve rekor düzeyde düşük yabancı varlıkları göz önüne alındığında Endonezya Rupisi olarak öne çıkıyor.

Öte yandan notta Malezya, Hindistan ve Filipinler para birimlerinin düşük performans göstermesinin beklendiği belirtildi.

Fed'in politika sıkılaştırması gelecek yıl sona erecek olmasıyla, doların zirvesinin zamanlaması konusundaki tartışma yoğunlaşıyor. Morgan Stanley bu ay ABD dolarının bu çeyrekte zirve yapması gerektiğini ve 2023'te düşeceğini söyledi. Asya'da ise, Çin'in yeniden açılma olasılığı bu ay para birimlerine destek sağlasa da Kovid vakalarının artmasıyla bu kazançların bir kısmı geri verildi.