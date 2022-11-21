Euro/dolar paritesinde sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:04

Avrupa'da enflasyon, para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarında Çin'de işlerin düzelmemesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da risk algısını artırıyor.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtirken, aralık toplantısında bankanın 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ECB'nin şahin tutumuyla ay başında önemli oranda değer kazanan avro/dolar paritesi ise Fed'in para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya düşüşle başladı ve şu sıralarda 1,0280 seviyesinde dengelendi.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0325 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:55 itibarıyla yüzde 0,59 azalışla 1,0263'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0320, en yüksek 1,0396 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0323 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19,1260 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,1280 lira olarak belirlendi.

