Analistlerden gümüş için dev tahmin: 3 ay içinde 150 doları görebilir!

Citigroup, gümüş piyasasına ilişkin yeni analizinde spot gümüş fiyatının önümüzdeki üç ay içinde 150 dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırabileceğini öngördü. Citi’ye göre bu beklenti, gümüşte son dönemde hızlanan yükseliş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor.

ÇİN TALEBİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Citigroup analistleri, özellikle Çin kaynaklı güçlü alım talebinin önümüzdeki dönemde de süreceğini tahmin ediyor. Analistler, mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için daha yüksek fiyat seviyelerinin oluşması gerektiğine dikkat çekiyor.

“ALTININ KARESİ GİBİ DAVRANIYOR”

Salı günü yayımlanan analiz notunda gümüşün seyrine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi. Notta, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ GÜNLÜK YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları, pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artışla 117,71 dolara çıkarak yeni bir rekor kırmıştı. Bu yükseliş, 2008 küresel finans krizinden bu yana kaydedilen en büyük gün içi artış olarak kayıtlara geçti.

170 DOLAR SENARYOSU

Citi analistleri, altın/gümüş rasyosunun 2011 yılında görülen 32’ye 1 seviyesine gerilemesi halinde, gümüş fiyatlarının 170 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu senaryo, gümüş piyasasında yukarı yönlü potansiyelin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.