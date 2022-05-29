ANKAMOB Başkanı Tarlacı: Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı

29 Mayıs 2022 Pazar, 12:59

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Tarlacı mobilya sektöründeki fiyat artışının nedenlerini açıkladı.

Hüseyin Tarlacı, mobilya sektöründeki fiyat artışının kereste fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını dile getirdi. Dövizin artışı ile ham madde olan kerestenin katma değersiz şekilde yurtdışına satılmasının iç piyasadaki fiyatlarda artışa sebep olduğunu ifade eden Tarlacı, yalnızca mobilya sektöründe değil bütün sektörlerde ham madde ihracına kota getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mobilya sektörünün yeni yapılan konutlarla doğru orantılı olmasından kaynaklı konut sektörünün de hareketlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tarlacı, yeni evlenecek gençlere yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Tarlacı, mobilyada şu an 9 olan taksit sayısının iyileştirilmesinin yanı sıra el işçiliği ortaya konan mobilya sektöründeki mikro işletmelerin pos cihazı kullanmamasından dolayı bu durumun bir soruna yol açabileceğine dikkati çekti. 2021 yılında mobilya sektöründe 6 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını ifade eden Tarlacı, yıl sonunda bu ihracatın 8 milyar dolara, 2023 yıl sonunda ise 10 milyar dolara ulaşabileceğini aktardı. Tarlacı, Türkiye’nin İsrail, Rusya ve Azerbaycan’dan Hollanda, Almanya ve Amerika’ya kadar mobilya ihraç ettiği bilgisini verdi.

“FİYAT ARTIŞLARININ SEBEBİ KERESTE İLE ALAKALI”

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Tarlacı, mobilyada meydana gelen fiyat artışlarının sebebini şöyle anlattı:

“Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı. Bugün odun dediğimiz, tomruk dediğimiz maddelerden MDF, sunta ve suntalam üretiliyor. Bunların fiyatları yükseldiği sürece ülkemizde sıkıntı yaşanır. Çünkü kerestedir bunun kaynağı. Keresteye sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde çıkan kerestenin değerli hale getirilip yine ülkemizde kullanılması gerekiyor. Bunu dışarıya sattığımız sürece mobilyada fiyat artışları olur. Çünkü malzeme artışları durmadığı sürece bugün mutfak yaptıracak kesim de yatak odası, yemek odası alacak kesim de yüksek fiyatlardan almak zorunda kalır.

Ham maddeye sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Ham maddeye sahip çıktığımızda içerideki piyasada kereste fiyatları düşüşe geçecek. Dolayısıyla diğer malzemelerde de düşüş yaşanır. Çünkü malzeme bolluğu iç piyasada fiyatların düşmesine sebebiyet verir. Bu da imalattan başlayarak, boyası, kurulumu, nakliyesi de düşmeye başlar. Mobilyada fiyat artışının yegane sebebi ham madde ile ilgili. Ham maddeye her ay zam geliyor, bu da fiyat artışlarına sebebiyet veriyor.”

"HAM MADDENİN YURTDIŞINA SATILMASI İLE ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK BİR DÖVİZ GİRDİSİ OLMUYOR"

Mobilya sektöründe ham maddenin yurtdışına satılması ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Tarlacı, “Malzeme ile ilgili sorunumuz oldu. Biz bunların katma değerli ürünler olmadığını devletimize ilettik. Bugün sunta, suntalam, MDF, kereste dediğimiz malzememize tamamen kısıtlama getirildi. Bunun bir yıl önce olması gerekiyordu. Çünkü bunlar katma değerli ürünler değil. Ham maddenin yurtdışına satılması ile ülkemize çok büyük bir döviz girdisi olmuyor. Biz mobilyayı işlediğimizde 15-20 katı daha yükseğe satacak durumdayız. Bunları dile getirdik. Devletimiz de bu malzeme ile ilgili kısıtlama getirdi. Bundan sonraki 2-3 aylık süreçte mobilya sektöründe biraz düşüş yaşanır. Çünkü malzeme ülkede bollaştığında fiyatlarda da düşüş meydana gelir" dedi.

“İÇ PİYASADAKİ FİYAT ARTIŞLARININ YEGANE SEBEBİ YURTDIŞINA İHRACAT YAPILMASI”

Mobilyada büyük oranda fiyat artışının meydana geldiğine dikkati çeken Tarlacı, “Bunun sebebi de ham maddenin yurtdışına satılması. Diğer sektörler de aynı şekilde. Katma değersiz ürünlerin özellikle yurtdışına verilmemesi gerekiyor. Bunlarla ilgili devletimizin tedbir alması gerekiyor. Çünkü iç piyasadaki fiyat artışlarının yegane sebebi yurtdışına ihracat yapılması.

Bazı malzemeler yeterli değil ülkemizde. Bunlar eğer ülkemizde ihtiyaçsa bunların yurtdışına verilmemesi gerekiyor. Bunlar bütün sektörlere bir anda ivme kazandırıyor. Bütün sektörlerde fiyat artışlarına sebebiyet veriyor. Bugün inşaat sektöründe de aynı sebepten dolayı artışlar oluyor. Yurtdışına malzemenin satılması. Katma değerli ürünler değil bunlar. Özellikle devlet yetkililerimize buradan sesleniyorum: Katma değersiz ürünleri yurtdışına vermesinler. Çünkü esnafımız, inşaatçımız hesaplı alsınlar, hesaplı mal etsinler. Biz bunları değerinde yurtdışına satalım. Bunlarla ilgili tedbir alınması gerekiyor” dedi.

“MOBİLYA FİYATLARI ÇOK YÜKSELDİĞİ İÇİN TAKSİT SAYILARININ ARTIRILMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Tarlacı, mobilya sektöründeki taksit sayısının şu anda 9 olduğunu hatırlatarak, “Mobilya fiyatları çok yükseldiği için taksit sayılarının artırılmasına ihtiyacımız var. Çünkü mobilya fiyatları çok yükselmiş durumda. Özellikle asgari ücret veya biraz üstünde çalışan insanlar mobilya ya da beyaz eşya alamayacak duruma geldi. Bu yüzden taksit sayıları ile biraz oynanabilir. Tabi bizim gibi el işçiliği, el sanatı yapanlara yüksek taksit sayısı artı getirmiyor. Çünkü bizim üyelerimizin mikro bir yapısı var. Bunların geneli pos cihazı kullanmıyor ama bizim bütün kesimleri düşünmemiz gerekiyor mobilya sektörü olarak. Taksit sayılarında bir iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Bunun da bir an önce yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar bir çıkmaza girmiş durumda. Yeni ev kuracak insanlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK SIKINTISI KERESTEDİR”

Kereste fiyatlarında artışa sebep olduğunu ve e-ihale sisteminin düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Tarlacı, “E-ihale çıktığından bu yana kereste fiyatlarında devamlı artış meydana geldi. Biz bunun doğru olmadığını görüyoruz. E-ihalenin daha kapsamlı hale getirilip, keresteyi kimlerin aldığına bakılması gerekiyor. Türkiye’de mobilya sektörünün en büyük sıkıntısı kerestedir. Sunta, suntalam, MDF gibi ürünler keresteden üretiliyor. Bununla ilgili e-ihalenin kapsamının genişletilmesi gerekiyor” diye belirtti.