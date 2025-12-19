Ankara'da iş bırakan emekçilere polis engeli: 'Anayasal bir hak var böyle bir şey olmaz'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aldığı iş bırakma kararı kapsamında Ankara’da yapılmak istenen basın açıklamasına emniyet güçleri izin vermedi. Konfederasyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmak üzere toplandı ancak polis, daha önce açıklama yapılan alanda bu kez toplanmaya müsaade etmedi.

Edinilen bilgiye göre, Konfederasyon üyelerinin Meclis karşısında otobüslerden indiği noktada polis barikatı kuruldu. “Tükeniyoruz, açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz” başlığıyla yapılması planlanan basın açıklaması bu nedenle gerçekleştirilemedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaşananlara tepki göstererek, "Burada anayasal bir hak var böyle bir şey olmaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran ve sermayeyi önceleyen ekonomi politikalarına karşı 19 Aralık’ta ülke genelinde iş bırakma kararı almıştı. Konfederasyon, bu kapsamda yaklaşık 200 bin üyesiyle çeşitli illerde eylem ve basın açıklamaları düzenleyeceğini duyurmuştu.