Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran’dan “asgari ücret” açıklaması: “Çalışanlar ve işverenler açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam”

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:15

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:34

Yıl sonu enflasyon beklentisinin TCMB tarafından yüzde 44 olarak tahmin edilmesine rağmen emekçinin asgari ücretine yüzde 30 ile 22 bin 104 TL zam yapan iktidara tepkiler sürerken Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'dan karara yönelik “Asgari ücretin yüzde 30 artışla, 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur” değerlendirmesi geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kuzeni olan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin açıklamasıyla dikkat çekti.

''DENGEDE BİR RAKAM''

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Asgari ücretin yüzde 30 artışla, 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur. Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan işveren desteğinin de, 700 TL’den bin TL’ye yükseltilmesi önemli ve kıymetlidir. Bu adımların bizi en kısa sürede enflasyon baskısından kurtarmasını, faiz indiriminin önünü açmasını temenni ediyor, yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."