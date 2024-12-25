Asgari ücretin alım gücü 2024'e göre bakın ne oldu! İşte altın, dolar ve Euro hesabı...

2025 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyadan açıkladığı 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL oldu. 2024 yılı asgari ücreti olan 17 bin 2 liraya göre belirlenen asgari ücret yüzde 30 oranında daha fazla oldu.

TÜİK'in hesaplamalarına göre ise enflasyon kasım ayında yıllık yüzde 47.09 ve 2024 Ocak-Kasım arası dönemde yüzde 42.91 oldu.