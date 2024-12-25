Asgari ücretin alım gücü 2024'e göre bakın ne oldu! İşte altın, dolar ve Euro hesabı...
Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanacak. Peki 2025 yılında asgari ücretle 2024 yılına göre ne kadar altın, dolar ve Euro alınabiliyor? İşte altın, dolar ve Euro hesabıyla 2024 ve 2025 asgari ücreti...
2025 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyadan açıkladığı 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL oldu. 2024 yılı asgari ücreti olan 17 bin 2 liraya göre belirlenen asgari ücret yüzde 30 oranında daha fazla oldu.
TÜİK'in hesaplamalarına göre ise enflasyon kasım ayında yıllık yüzde 47.09 ve 2024 Ocak-Kasım arası dönemde yüzde 42.91 oldu.
Peki 2025 yılı asgari ücreti alım gücü neye karşılık geliyor? 2025 yılı asgari ücreti alım gücü ile 2024 yılı asgari ücretin alım gücü farkı ne kadar? Asgari ücretle ne kadar altın, dolar Euro alınabiliyor? İşte cevabı...
2024 yılı 1 Ocak'ta asgari ücret 17 bin 2 lira uygulanırken altın fiyatları şöyleydi:
- Gram altın: 1954 TL
- Çeyrek altın: 3 bin 313 TL
- Cumhuriyet altını: 13 bin 500 TL
2024 yılı 1 Ocak'ta asgari ücret 17 bin 2 lira uygulanırken dolar ve Euro kuru şöyleydi:
- Dolar/TL: 29.49
- Euro/TL: 32.63
2025 yılında 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 22 bin 4 lira uygulanacakken bugün altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: 2 bin 968 TL
- Çeyrek altın: 4 bin 929 TL
- Cumhuriyet altını: 19 bin 643 TL
2025 yılında 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 22 bin 4 lira uygulanacakken bugün dolar ve Euro kuru şu şekilde:
- Dolar/TL: 35.27
- Euro/TL: 36.88
ASGARİ ÜCRETLE NE KADAR ALTIN ALINABİLİYOR?
2024 yılında asgari ücretle 8.701 gram altın veya 5.131 tane çeyrek altın veya 1.259 adet Cumhuriyet altını alınıyordu.
2025 yılı asgari ücreti ile bugün 7.413 gram altın veya 4.464 tane çeyrek altın veya 1.120 adet Cumhuriyet altını alınabilir.
Bugün 2025 yılı asgari ücretiyle 2024 1 Ocak'taki asgari ücretle o tarihte alınana göre 1.288 gram dahaz az altın alınabiliyor. Çeyrek altınsa neredeyse 1 adet daha az alınabildiği gibi çeyrek altının 5 bin 326 TL olacağı tarihte yani yaklaşık 400 TL değer kazanacağı tarihte ise tam 1 çeyrek altınlık fark oluşacak.
ASGARİ ÜCRETLE NE KADAR DOLAR VE EURO ALINABİLİYOR?
2024 yılında asgari ücret döviz kurları üzerinden 576.534 dolara veya 521.054 Euro'ya karşılık geliyordu.
2025 yılı asgari ücreti ise bugün 623.872 dolar veya 596.637 Euro'ya karşılık geliyor.
Bugün 2025 yılı asgari ücretiyle 2024 1 Ocak'taki asgari ücretle o tarihte alınana göre 47.338 dolar veya 75.538 Euro daha fazla alınabiliyor.
ASGARİ ÜCRET VE 2025 ENFLASYONU
2025 yılı asgari ücreti ile bugün alınabilecek altın, dolar ve Euro miktarı hesaplanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentisine göre ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21. Yani aradaki farkın yüzde 21 kadar negatif yönde değişmesi beklenebilirken daha önceki beklentileri aşan enflasyon oranları ve açıklanan enflasyon verilerinin de gerçek hayatla bağdaşmadığına dair yapılan pek çok eleştiri yurttaşın 2025 yılında enflasyonun altında artan asgari ücretle ekonomik olarak daha da güç duruma düşeceği yönündeki düşünceleri destekliyor.
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