Özgür Özel talimat vermişti: CHP MYK 'asgari ücret' gündemiyle olağanüstü toplandı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:17

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.

NE OLMUŞTU?

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlenmiş, CHP lideri Özgür Özel ise işçilere grev çağrısında bulunmuştu.

Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret için taleplerinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı.