Ankara Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine zam

Ankara Üniversitesi yönetimi, öğrenci yemeği fiyatlarına yüzde 33 zam yaparak 15 TL olan öğrenci yemek fiyatı 20 TL'ye çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:16
Ankara Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine zam
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Ankara Üniversitesi yönetimince alınan karara göre 15 TL olan öğrenci yemek fiyatı 20 TL'ye çıktı. 5 TL'lik zamla birlikte yemek fiyatı yüzde 33 oranında zamlanmış oldu.

Birgün'ün haberine göre, yeni gelen zam sonrasında öğrenci öğle yemeği 20 TL olurken, öğrenci akşam yemeği ise 40 TL oldu. 

Böylelikle bir öğrencinin 450 TL olan bir aylık öğle yemeği bedeli, 600 TL'ye çıkmış oldu.

Yeni gelen zamlar sonrasında akademik ve idari personel yemek ücretleri de artmış oldu. Zam sonrasında öğretim üyesinin yemek bedeli 49 TL'den 73 TL'ye çıkarak 24 TL zam yapılmış oldu. Bununla birlikte gelen zam oranı ise, yüzde 48 oldu.

Öğretim üyesi: 73 TL

Akademik personel: 57 TL

Memur: 40 TL

İşçi: 143,69 TL

Misafir. 141 TL oldu.


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