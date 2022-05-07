Ankara'da da ekmeğe zam geldi!
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık'ın paylaştığı bilgiye göre Ankara'da ekmeğe zam geldi.
Ankara’da ekmeğin fiyatına zam geldi.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini belirterek Ankara'daki ekmek fiyatlarının 3 TL'ye çıktığını ifade etti.
2 AYDA 2 ZAM!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 14 Mart 2022 tarihinde Ankara'da ekmeğe zam geldiğini açıklamıştı. Gelen zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruş olurken 200 gram ekmek fiyatı 2,25 liradan 2,75 liraya yükselmişti.
Dün yapılan yeni zamla birlikte Ankara'da ekmeğe iki ay içinde iki kez zam yapıldı.
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