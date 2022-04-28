Ekmeğe bir zam daha geliyor!

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:12

Nisan ayı başında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları sonrası maliyetlerin arttığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Dondurma dolaplarını kaldırdık, kola dolaplarının fişini çektik” dedi.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre maya kilogram fiyatlarının 260 TL olduğunu, ay başından itibaren de 350 TL’ye çıkacağını ifade eden Kolivar, ürünlere her hafta zam geldiğini kaydetti. İstanbul’da ruhsatsız fırınların da çoğaldığını anlatan Kolivar, bunların da haksız rekabete neden olduğunu ve ekmek maliyetlerini yükselttiğini vurguladı.

Mahkeme kararlarına rağmen ruhsatsız fırınların kapatılmadığını dile getiren Kolivar, kaçak fırınların kapatılması durumunda İstanbulluların daha ucuza ekmek yiyebileceğini belirtti.