Malatya'da ekmeğe zam geldi!

Malatya’da halk ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldı.

İHA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:27
Malatya'da ekmeğe zam geldi!
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Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.

RAMAZAN SONRASINA ERTELENEN ZAM GELDİ

Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL’den 2,50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi. 


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