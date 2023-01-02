Ankara’da ekmek 5 TL oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi. Zamlı fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 Türk lirası olduğunu duyurdu. Ankara’da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, soru üzerine, ekmek zammı için “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi.
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