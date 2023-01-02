Osmangazi geçiş ücretine zam geldi mi? 2023 Osmangazi geçiş ücreti ne kadar?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:04

1 Temmuz 2016'da kullanıma açılan Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü'nü kullanarak seyehat etmek isteyen yurttaşlar, köprünün 2023'teki geçiş ücretlerini merak ediyor. Geçiş ücreti, araç sınıflarına göre farklılık gösteriyor. ''2023 Osmangazi geçiş ücreti ne kadar?'' sorusu araştırılıyor. Yurttaşlar, köprünün geçiş ücretine zam gelip gelmediğini merak ediyor. İşte, 2023 Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi hakkındaki ayrıntılar...

OSMANGAZİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğünün resmî Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde: ''Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur.''

2023 OSMANGAZİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Karayolları Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, 01.01.2022'den beri güncel Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri şu şekilde:

ARAÇ SINIFI ÜCRET

1 184,50

2 295,00

3 350,00

4 464,50

5 585,50

6 129,00