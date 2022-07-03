Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla çalışanların asgari ücret kadar olan kısmından alınan gelir ve damga vergisine ilişkin bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 11:25
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması
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Bakanlık, 2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatarak, 57.8 milyar TL vergiden feragat edildiğini duyurdu.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"-2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

-Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

-Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır.

-Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."


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