Okul çantasının maliyeti bin lirayı aştı!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:54

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:09

Milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerini almaya hazırlanırken aileleri de okul alışverişi telaşı sardı.

TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet F. Şendil, “Geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımızda genel olarak ürün bazında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 900 ila 1200 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor" dedi.

Fiyatlardaki artışın sadece kırtasiye ürünlerine özel olmadığını dile getiren Şendil; “Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyonist durumdan kaynaklı diğer tüm ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de bir artış söz konusu“ ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK VERGI ZORLUYOR"

Kırtasiye ürünlerinin bazılarının Katma Değer Vergisi’nin (KDV) oranı yüzde 20 bazılarının yüzde 10 olduğunu hatırlatan Şendil, “2004’te alınan kararla, kurşunkalem, boya kalemi, suluboya, pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi kırtasiye ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti.

Buna karşın versatil kalem (mekanik kurşun kalem) gibi bazı ürünlerde oran yüzde 18 olarak kalmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan son kararlarla birlikte bu oran yüzde 20 olmuştu. Bu oran yüzde 10’a düşmeli. Silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemeleri de en az gıda kadar temel ihtiyaç. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 10 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz. En kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

"KREDİ DESTEĞİ VERİLMELİ"

Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyonist ortamın doğurduğu bu olumsuz süreçte kırtasiye sektörünün nefes alabilmesi için kredi desteğinin de mutlaka verilmesi gerektiğinin altını çizen Şendil; “Bu destek kırtasiye sektöründe ne kadar çok firmaya ulaşırsa, çarklar o kadar hızlı dönecektir. Taleplerimiz, isteklerimiz zinciri tamamlayan birer halka görevi görüyor. Bu taleplerimiz dikkate alınır da hayata geçirilirse işletmelerimiz rahat bir nefes alacak” dedi.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETDİLMELİ?

Ticaret Bakanlığı'nın denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünlerin “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde” (GUBİS) ilan edilerek tüketicilerin bilinçlendirildiğini aktaran Şendil, “Tüketicilerimiz aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeli. Özellikle boya kalemlerinde CE işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat edilmeli.

Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılmalı. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikâyette bulunabilir, bu şekilde taklit, korsan, kaçak ürünlerle mücadelemizde bize destek olabilirler” dedi..