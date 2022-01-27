Ankara'da simit artık lüks oldu: Yine zam geldi
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te 3 liraya satılan simide 1 lira daha zam yapma kararı aldıklarını açıkladı.
Savaş Delibaş, bugün yaptığı açıklamada, simide 1 lira daha zam yapacaklarını duyurdu.
Delibaş, “Ocak ayında hammadde fiyatlarının fahiş artması nedeniyle Ankara’da simidin 4 lira olması kararını aldık. Biz, hammaddenin yüzde 200-300 artışları nedeniyle 4 lira kararını almak zorunda kaldık. Bu zam değildir, sistemin güncellemesidir” diye konuştu.
''5 LİRA OLMASI GEREK''
Delibaş, artan maliyetler nedeniyle normalde simidin 5 lira olması gerektiğini savunarak, “Halkın alım gücü olmadığı için biz 4 lirada karar aldık. Halk artık, simit bile o kadar lüks oldu ki ‘Hadi simitçiye öğlen yemeğine gidelim’ oldu. Elektriğe yüzde 127, doğalgaza yüzde 50 zam gelmiş. Kira artışları… Mal sahiplerinin hiçbiri devletin açıkladığı yüzde 20’yi kabul etmiyor. Hep yüzde 40-50 kira artışları yapıyorlar” dedi.
Başkent’te en son simit zammı Kasım 2021'de yapılmıştı. 2,5 lira olan simidin fiyatı 3 liraya çıkmıştı.
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