Enerji krizi sonrası işçilere yeni yaptırımlar
Petrol-İş Sendikası Bilecik Durden Plastik Fabrikası İş Yeri Baştemsilcisi Taner Özker, sanayiye yönelik enerji kesintisi nedeniyle zorunlu ücretsiz izine çıkartılmakla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
İran'dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlanmıştı.
İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, TEİAŞ da Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bu hafta 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.
''EVLERE DE YANSIYABİLECEK''
Konuya ilişkin konuşan Durden Plastik Fabrikası İş Yeri Baştemsilcisi Taner Özker, şu an için OSB'lerde uygulanan doğalgaz ve elektrik kesintisinin bu şekilde devam ederse evlere de yansıyabileceğini söyledi.
"İŞÇİLER YAPTIRIMLARA MARUZ KALIYORUZ"
Özker, "Bildiğiniz gibi 24 Ocak Pazartesi günü, tüm sanayi kuruluşlarına yazılı bildirim yapılarak İran doğalgazı kesintisinden dolayı 3 günlük bir elektrik ve doğalgaz kesintisi olacağı söylendi. Bu durum özellikle işçilere olumsuz yansıdı, sanayi kuruluşlarının durmasına neden oldu. Özellikle yanlış enerji politikaları ve dışa bağımlılığın bir göstergesi bu. Biz işçiler olarak ücretsiz izne, türlü türlü yaptırımlara maruz kalıyoruz. Bu şekilde devam ederse, hayat pahalılığı zaten artmış durumda ve daha da artacağı aşikardır. Bu durum işçilerin işsiz kalacağı anlamına geliyor" dedi.
“FABRİKALARDA ZORLA ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI KONULUYOR”
Yaşanan bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini belirten Özker şunları söyledi:
"Özel ve kamu sektörlerinde bunu bir önlem olarak algılamalılar, önlemlerini almalılar. Almazlarsa bu hayat pahalılığında işçilerin çok sıkıntı çekeceği aşikardır. Yine biz işçiler olarak, doğalgaz ve elektrik kesintisinin olduğu fabrikalarda zorla çalıştırma şartları konuluyor. İşçiler şu anda soğuk ve çalışma ortamına uygun olmayan ortamlarda çalışmaya zorlanmaları devam ediyor. Biz işçiler olarak yine tekrar tekrar söylemek gerekirse, bu şartlarda hiçbir şekilde çalışılamaz. Çalışacaksak da uygun ortamda çalışmamız lazım. Türlü türlü yaptırımlara maruz kalmamamız lazım. Şunu net söylemek gerekirse, dışa bağımlığın ve enerji politikalarındaki yanlış uygulamalardan dolayı şu anda OSB’lerde bir duruş gözüküyor. Eğer bu durum önlenemezse, bir aksiyon alınmaz ise evlere de yansıtılacak. O zaman zaten olay kopmuş olur. İnşallah böyle bir süreci yaşamayız.
"MECBUR OLARAK YILLIK İZİNLERİNİ KULLANIYOR"
Şu anda 208 arkadaşımız bu şekilde izne çıkartıldı. Şu anda yıllık izinlerini kullanıyorlar arkadaşlarımız mecbur olarak. Bu durum tarafımızdan hiçbir şekilde tasvip edilmiyor ama maalesef kanun çerçevelerinde yaptırım oluyor. Devlet bünyesinde çalışan arkadaşlar idari izinli sayılıyor ama biz özel sektörde çalışan varsa yıllık izinlerimizden kullanılıyor yoksa kendi başına ne yaparsan yap.”
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