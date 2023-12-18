Ankara'da yoksulluğa karşı yürüdüler

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

Ankara Halkevleri üyeleri dün yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı sokaklardaydı. Kızılay’da gerçekleşen eylemde Türkiye nüfusunun yüzde 90’dan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, “Tarımsal ürünler ve gıda başta olmak üzere dolaylı vergiler indirilsin özellikle gıdadakiler kaldırılsın. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan kirada kalan vatandaşlara kira yardımı yapsın. Neoliberal politikalar terk edilsin” dedi.

YURTTAŞA BÜTÇE TALEBİ

Asgari ücret tespit komisyonunda yoksul halk ve emekçilerin temsil edilmediğini söyleyen Açlık ve Yoksulluğa Karşı Dayanışma Platformu sözcüsü Serdar Kibar ise “2024 bütçesine baktığımızda, tıpkı geçmiş yılların bütçeleri gibi halktan alınan vergilerle oluşuyor, oluşan bütçe sermayeye aktarılıyor. Her gün, ekmek alırken, su alırken, giyinirken, beslenirken vergi ödüyoruz. 2024 yılı için ücretlerimizin hedeflenen enflasyona göre artırılacağı söyleniyor ama ödeyeceğimiz vergiler bu hedefin dört beş katı artırılıyor. Peki, oluşan bütçeden halka ne düşüyor. Kocaman bir hiç” dedi.

Yaklaşık 7 milyon kadın çalışanın yüzde 41’inin ise asgari ücret dahi alamadığını hatırlatan Kibar, “Milyonlarca emekli 7 bin 500 TL ile yaşamaya çalışıyor. Sonuç olarak 85 milyonluk nüfusun 50 milyonu açlık sınırı altında, 80 milyonu yoksulluk sınırının altında bir yaşam savaşı veriyor” diye konuştu.