Ankara'dan açlık manzaraları: 'Yarım kilo balık almak için sabahtan beri geziyorum'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:10

Güncelleme: 03.02.2025 - 18:10

TÜRK-İŞ'in yaptığı son araştırmaya göre, açlık sınırı ocak ayında asgari ücreti geçti. Türk-İş’in verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 22,131 TL olarak kaydedildi.

Açlık sınırının açıklanmasıyla asgari ücret, ilk aydan açlık sınırının altında kaldı. Böylece emekli maaşı da açlık sınırının 7.662 Türk lirası altında kalmış oldu.

"14 BİN LİRA İKİYE BÖLÜNDÜ"

Ankara'da yapılan bir sokak röportajında Halk Ekmek kuyruğunu gösteren emekli bir yurttaş, ekonomideki duruma ilişkin şöyle konuştu:

''Ben eski günlerimi arıyorum yavrum. Sabahtan beri geziyorum yarım kilo balık almak için. Ne olursa olsun yavrum parti tutmuyorum. Kim halkın yanındaysa Allah işini rast getirsin kimde çalıp çırpıyorsa zehir zıkkım olsun. Eşim vefat etti, ablamın eşi de vefat etti. 14 bin TL’yi ikiye böldü. 7 bin ben alıyorum 7 bin o alıyor. Yukarıda on kişi on yerden maaş alıyor. Bunlar iç acısı. Zehir zıkkım olsun. Bir karış toprağımız kimseye vermemek için şehit oldu. Onların hakkını helal etmiyorum haram olsun, zehir zıkkım olsun."

"BİR ÜLKEDE EKMEK SIRASI VARSA O ÜLKE BİTMİŞTİR"

Yaşam maliyetlerinin artışından yakınan bir yurttaş, şunları söyledi:

"Ekmek 12,50 TL oldu. Biz konuştuğumuz zaman bizi alıyorlar içeriye. Bunun için bizim bu geçimimiz ne olacak? 15 bin lira, 12 bn lira maaşla nasıl geçinceğiz evladım? Sizde olmasanız vallahi sustuk biz. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Cebimizde 10 lira 20 lira para yok. Şimdiden 200 lira oldu. Biz geçinemiyoruz kardeşim. Şu sıraya bak ya. Bir ülkede ekmek sırası varsa o ülke bitmiştir. Biz manda yoğurdu yiyemiyoruz, biz medine hurması yiyemiyoruz. Ne yapalım patatesle, soğanla, makarnayla devam ediyoruz. Bir buçuk saattir ekmek bekliyoruz. Bizi kurtaracak her kimse inşallah hayırlısıyla gelecek. Bizi hep böyle uyutuyorlar, Kuran’ı sallayarak uyutuyorlar. Yazıklar olsun, dini alet edene yazıklar olsun, bayrağı alet edene yazıklar olsun, bayrağa laf edene yazıklar olsun. Ben bugüne kadar konuşmadım bundan sonra konuşacağım. En fazla biz Sincan’a gideriz. Sincan soğuksa biz de kendimizi ısıtırız. Yeter gayrı sayın cumhurbaşkanımız! Bize yaptığın bu çile vallahi billahi çekilmiyor. Bir ülkede ekmek sırası varsa o ülke geçinmiyordur. Ne fabrikamız var, sanayimiz var hepsi bitti."

"BUNDAN SONRA OY MOY YOK"

Başka bir yurttaş, "Emeklilerle dalga geçiyorlar harbiden. Emeklilerin aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olmaz. Emekli de battı, çalışan da battı. Yiyecek ekmeğe muhtaç. Ama bundan sonra oy moy yok" dedi. Hayat pahalılığı ve artan maliyetler dolayısıyla sofrasına bir şey koyamadığını kaydeden emekli bir yurttaş, "Maydanozun bir bağı olmuş 15 lira. Sofraya vallahi bir şey konmuyor. Biz soğan ekmek dışında alamıyoruz. Balık olmuş 180 lira. Biz ne alıp yiyelim. Kocamın maaşını alıyorum yarısını kiraya veriyorum elime kalmıyor. 15 milyon kira. Ben ne ile geçineyim?" ifadelerini kullandı.

"DEVLET, HÜKÜMET UTANSIN"

Bir vatandaş elinde ay başında kalan parayı göstererek geçinemediğini dile getirerek, ''Ay başında bununla geçineceğim. Bankaya kredi çekmeye götürüyorum. Devlet utansın, hükümet utansın. Cumhurbaşkanı utansın. Faizle para çekeceğim. Ay başını bununla geçireceğim. Cumhurbaşkanı bununla geçinsin'' şeklinde konuştu.



