TÜRK-İŞ ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı verileri açıklandı: İlk aydan asgari ücreti aştı!
TÜRK-İŞ ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2025 yılına girerken açlık sınırı asgari ücreti aştı. Gıda ve diğer temel ihtiyaçlar için gerekli harcamalar önemli oranda arttı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2025 Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açlık sınırı, 2024 Aralık ayında 21 bin 83 TL iken, 2025 yılının ilk ayında 22 bin 131,06 TL’ye yükseldi ve bu tutar, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti aşmış oldu.
TÜRK-İŞ, her ay düzenli olarak yaptığı araştırmalarla, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkilerini gözler önüne seriyor. 2025 Ocak ayına ait veriler de bu doğrultuda açıklandı.
İLK AYDAN ASGARİ ÜCRETİ AŞTI
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması (açlık sınırı) 22 bin 131,06 TL olurken, bu ailenin gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu harcamalar toplamda 72 bin 88,14 TL'yi buldu. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 28 bin 756,29 TL’ye çıktı.
TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Ocak 2025’te Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcamasında önceki aya göre yüzde 4,97 oranında bir artış gözlemlendi. Yıllık değişim oranı ise yüzde 47,06 olarak kaydedilirken, yıllık ortalama artış yüzde 60,30 oldu.
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