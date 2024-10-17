Ankara’nın en yüksek nüfuslu ilçesi Çankaya’da vergi borçluları ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:14

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:14

Türkiye genelinde “Vergi yüzsüzleri” adı altında “1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlar” listesi açıklandı.

Cumhuriyet, Ankara’nın en yüksek nüfuslu ili olan Çankaya’da bulunan Çankaya Vergi Dairesi’ne giderek borçlu şirketlerin listesine ulaştı.

Daireye kayıtlı en borçlu şirketler arasında yer alan “Medical Broker Sağlık ve Yazılım Anonim Şirketi”nin 2 milyar 60 milyon 831 bin 839 lira borçlu olduğu görülürken, söz konusu şirketin kurucusu olarak görünen “Montor Sante Ankara Sağlık Anonim Şirketi”nin de aynı zamanda 42 milyon 874 bin 956 lira borçlu olması dikkat çekti.

İŞTE O ŞİRKETLER

Listeye göre borcu 5 milyon lirayı aşan şirketlerden bazıları sırasıyla şöyle:

Medical Broker Sağlık ve Yazılım Anonim Şirketi: 2.060.831.839,65

Tekinerler Yapı Market İnş. Mal. Pt. Nk. ve Ticaret Limited Şirketi: 521.365.458,37

Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi: 485.347.411.38

Günışığı Petrol Ürünleri Mad. Yağ Oto İnşsan Ticaret Limited Şirketi: 436.117.395,38

Sim Güvenlik Sistemleri Alarm Haberalma Merkezi.: 399.121.848,39

Aslanbaş Akaryakıt Dağıtım Petrol Ürünleri Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 318.451.170,21

ARC Mekanik İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 299.634.918,47

Cengiz Bozok: 288.765.394,05

Mobil 1 Akaryakıt İnşaat Malzemeleri Hafriyat Lojistik Lastik Otomotiv Reklam Ticaret: 246.913.085,42

Modern Model Metal Döküm Anonim Şirketi: 208.522.923,85

Pak Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 202.532.965,69

Novum Navitas Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 177.635.819,81

Ardem Alkollü ve Alkolsüz İçecek Gıda Tur. İtih. Sa. Ticaret Limited Şirketi: 177.309.079,94

Bilginay İnşaat Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi: 168.383.649,11

İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nak. Paz. San. ve Tic. Limited Şirketi: 150.030.825,03

Girişimciler İnşaat San. ve Tic. Limited Şirketi ve Vadi Botanik İnş. Pey. Tic. Limited Şirketi: 148.995.564,16

SDT Grup Danışmanlık İnşaat Temizlik Tedarik: 73.425.396,74

Montor Sante Ankara Sağlık Anonim Şirketi: 42.874.956,23

GZN Lashing Lojistik Liman Hizmetleri Nakliye Tahl.: 32.482.979,69

Mahsum Grup İnşaat Malzemeleri Maden Hafriyat Pl.: 31.764.897,41

İflas Hal. Sibernetik Teknoloji Bilişim Çözümleri: 27.445.053,84

Göçeroğulları İnşaat Petrol Mühendislik Demir Çelik: 27.081.349,65

Gazi Geçgin: 25.975.668,51

Murdem Demir Çelik İnşaat ve Yapı Malzemeleri: 24.383.068,11

Hazar Akaryakıt İnşaat Anonim Şirketi: 21.108.074,78

Beralp Metal Kömür Makina Elektrik Hırdavat Temizl.: 20.393.985,16

Emre Şen: 18.365.404,97

Ader Ambalaj Kağıtçılık Matbaacılık Kırtasiye Rekl.: 18.036.167,73

Mega Grup Organizasyon Reklam Temizlik İnşaat: 15.716.166,19

YZÇ Akaryakıt İş Makinaları Hafriyat Sanayi ve Ticaret: 14.839.078,93

Ankadem Demir Çelim Sanayi Ticaret Limited Şirketi: 14.516.319,01

Okuyan İnşaat Malzemeleri ve Elektrik Sanayi: 14.288.378,00

Zeyrek Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 13.709.663,14

Elber Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Tic.: 13.237.134,59

Büyükordu İnşaat Anonim Şirketi: 13.169.600,45

Vatan Kum Petrol Lastik Otomotiv Nakliyat İnşaat: 12.774.626,18

DGN Grup 42 Yapı Malzemeleri Petrol Nakliyat Hafri.: 12.611.721,06

Atılım Müşavirlik Bilişim Temizlik Matbaa Kırt. Med.: 12.172.594,78

Ceyhun Dülger: 11.725.183,23

Yılsan Grup Alüminyum Metal İnşaat Malzemeleri: 10.772.045,14

Divan Akaryakıt Anonim Şirketi: 10.711.959,97

İflas Hal. Mrtı. İnşaat taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi: 10.573.309,72

Feyzullah Atak: 9.998.476,43

Krom El İnşaat Madencilik Ticaret Anonim Şirketi: 9.869.328,71

BBC Profil Metal İnşaat Demir Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 9.262.980,51

Gürdem Danışmanlık İnşaat Kırtasiye Temizlik Gıda: 9.115.780,17

Alagözler Grup İnşaat Malzemeleri Petrol Taşımacıl.: 8.772.406,50

Yekta Alkollü Alkolsüz İçecekler Meşrubat Gıda: 8.566.985,59

Evren Dönmez: 8.266.155,90

Zirve Grup Elektromekanik Klima Dan. Rek. Org.: 8.108.061,20

Karben Radyoloji Tıbbi Görüntüleme Medikal Sağlık: 7.606.187,73

Sesa Grup Kozmetik Medikal İlaç Oto Kiralama Reklam: 7.497.150,60

Asya Group İnşaat Hafriyat Lojistik Ticaret Limited Şirketi: 7.446.683,71

Özbar Yapı İnşaat Limited Şirketi: 7.384.937,43

VSC Grup Tekstil İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi: 6.991.429,45

Torpet Akaryakıt İnşaat Malzemeleri Nakliye Sanayi: 6.603.080,35

Turkuaz Grup Hırdavat İnşaat Elektrik Sac Metal: 6.222.632,17

BMA Proje Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi: 6.112.964,11

İmpetus Teknoloji Bilişim Reklam Promosyon İç ve Dış: 6.066.825,25

İnci Grup Teknoloji Ürünleri İnşaat Otomotiv ve Tic.: 6.025.533,40

Toroslar Endüstriyel Temizlik Kırtasiye Bilgisayar: 5.045.851,51