Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu... İfşa edilecekleri açıklanmıştı: İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 5 milyon TL’den fazla vergi borcu olan kişiler ve şirketlerin ifşa edileceğini açıklamıştı. Bakanlık bugün ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesini duyurdu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talimatıyla Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.
İşte 5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:
“Vergi Kimlik No: 1400032
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ
Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Vergi Kimlik No: 1442232
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN
Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Vergi Kimlik No: 2350834
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN
Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Vergi Kimlik No: 2700334
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL
Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL
Vergi Kimlik No: 1520316
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM
Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK
Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL
Vergi Kimlik No: 1060932
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL
Vergi Kimlik No: 2340413
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL
Vergi Kimlik No: 2111823
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT
Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL
Vergi Kimlik No: 2300911
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ
Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL
Vergi Kimlik No: 2090814
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL
Vergi Kimlik No: 2560812
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET
Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL
Vergi Kimlik No: 1880821
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL
Vergi Kimlik No: 1550811
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN
Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL”
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