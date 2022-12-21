Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Yapılan son ankete göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:32
Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Abone Ol google-news

AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.

Karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.


merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz politika faizi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler