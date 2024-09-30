Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu yükseldi: Fitch Ratings'ten pozitif değerlendirme

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu yükseltti. Açıklanan kredi notuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü bir finansal yapıya ve yeni yatırımlar için kredi alıp ödeyebilme gücüne sahip olduğu tescillendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin finansal başarısı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından not artışıyla tescillendi. Fitch, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Fitch raporuna göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin borç sürdürebilirliği puanı AAA düzeyinde olup güçlü bir geri ödeme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

'KREDİ ALIP ÖDEYEBİLME GÜCÜ ARTTI'

Raporda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bağımsız kredi profili BBB- düzeyine yükselerek, yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığı, turizm faaliyetlerindeki büyümenin devam ettiği ve vergi tahsilatlarında beklenenin üzerinde artış gerçekleştiği belirtildi. Fitch Ratings raporuyla açıklanan kredi notunun, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile yapacağı anlaşmalar için büyük önem arz ettiği kaydedilerek, Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü bir finansal yapıya sahip olmasının ve yatırımlar için kredi alıp, ödeyebilme gücünün bir göstergesi olduğu belirtildi.

'HALKIN PARASINI HALK İÇİN KULLANDIK'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “2024 yılına geldiğimizde SGK dahil hiçbir kurum veya kuruluşa günü geçmiş borcu bulunmayan bir Antalya Büyükşehir Belediyesi haline geldik. Tasarruf ettik, sosyal belediyecilik anlayışımızla halkın parasını halk için kullandık. Finansal başarımız üzerine Fitch, kredi notumuzu da negatiften pozitife dönüştürdü. Vatandaşlarımızın mutluluğu için azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.