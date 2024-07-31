Antalya Büyükşehir Belediyesi, Seydiler-Hacıali grup yolunda alternatif yol açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesindeki Seydiler-Hacıali grup yolu üzerinde özel mülkiyet sorunu olan alanda alternatif güzergah çalışması yaparak, yeni yol açıyor.

ANKA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:26
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Seydiler-Hacıali grup yolunda alternatif yol açıyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesindeki Seydiler-Hacıali grup yolu üzerinde özel mülkiyet sorunu olan alanda alternatif güzergah çalışması yaparak, yeni yol açıyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol açma ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Manavgat ilçesi Seydiler-Hacıali grup yolunda özel mülkiyet sorunu olan alanda alternatif güzergah yolu açarak vatandaşların mağduriyetini gideriyor. 

Ekipler, çalışmalar kapsamında alternatif güzergahta altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak asfaltlama işlemine geçecek. 


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