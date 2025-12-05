Antalya'daki otellerde yeni yıl doluluğu: Yılbaşı rezervasyonları şimdiden doldu!

Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği Noel, Katolikler tarafından 24-25 Aralık tarihlerinde, Ortodokslar tarafından 6-7 Ocak tarihlerinde kutlanıyor.

Avrupa ülkelerinde 24 Aralık günü başlayıp yılbaşıyla birleştirilen, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde ise yılbaşından 7 Ocak'a kadar Noel kutlamaları yapılıyor. Noel tatilinin en önemli adreslerinden biri ise Antalya'daki beş yıldızlı oteller.

Özellikle son yıllarda kış dönemi açık kalan otellerde ağırlıklı yabancı turist ilgisiyle doluluklar yüzde 90 ve üzerinde gerçekleşiyor.

AÇIK OTELLER DOLACAK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, özellikle 24 Aralık itibarıyla ciddi yoğunluk yaşanacağını belirterek, “Antalya'daki açık otel sayıları biraz düşük. Yüzde 10-15 seviyesinde otel açık şu anda. Dolayısıyla açık otellerin tamamına yakını dolacak bu dönemde" dedi.

24 ARALIK-7 OCAK ARASI YOĞUNLUK

Hem Avrupalılar hem de Rusya ve BDT ülkeleri vatandaşlarının Noel dönemini Antalya'da kutlama alışkanlığı oluştuğunu ifade eden Kavaloğlu, “Uzun süredir Antalya'da tatil yapan Almanlar özellikle 24 Aralık ile 2 Ocak arasında kenti tercih ediyor. Sadece Almanlar değil, İngilizler, Belçikalılar, Hollandalılar da tercih ediyor. Rusların Ortodoks Noel'i, ocak ayının birinci haftasının sonuna doğru. Dolayısıyla 2 haftalık yoğunluk yaşanıyor. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

BUGÜNLERDE DENİZE GİRİLEBİLİYOR

Hava sıcaklıkları açısından Antalya'nın avantajlı olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, “Bugünlerde yine insanlar denize giriyorlar Antalya'da. Yılbaşı için iç pazarda büyük hareketlilik beklemiyorum. Ama şu anda rezervasyonlar gelmeye başladı" dedi.

BAZI OTELLERDE REZERVASYONLAR KAPANDI

Antalya'nın bu yıl turist sayısında 17 milyonu aşacağını kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, yurt dışı turizmi açısından kasım ayı sonuna kadar yoğun rezervasyonların aralık ayının ilk üç haftasında düşük göründüğünü, son haftası için yoğun rezervasyon olduğunu dile getirdi. Saatçioğlu, “Antalya'daki otellerimizde özellikle Christmas döneminde ve ocak ayının ilk haftasında yoğun rezervasyon akışı var. Birçok otel rezervasyonlarını kapatmış durumda diyebiliriz, Antalya otelleri için. Genel olarak baktığınızda Türkiye'de çok ciddi bir hareketlenme, hazırlıklar var" dedi.

KIBRIS'TA YOĞUN SANATÇI TRAFİĞİ

Saatçioğlu, “Sanatçı trafiğinden dolayı birçok otel şu andan itibaren neredeyse dolu diyebiliriz. Çok az rezervasyon imkanı sağlayabiliyor Antalya ve Kıbrıs'taki oteller. Kış operasyonu 1 Kasım'da başlıyor, 30 Mart'a kadar gidiyor. Erken rezervasyon indirimleri alıyoruz. Özellikle yurt dışındaki misafirlerimiz erken rezervasyonları çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Yılbaşı dönemine gelen tarihlerde ciddi rezervasyon yoğunluğu yaşıyoruz. O yüzden yabancı turistlerle Antalya'daki otellerin çoğu yüzde 85-90 şimdi bile dolmuş diyebiliriz" diye konuştu.

İÇ PAZARDA BEKLENTİ DÜŞÜK

Antalya'da iç pazarda çok fazla yer kalmadığını belirten Saatçioğlu, “Bizim arzumuz iç pazarda çok ciddi rezervasyon almak. Fakat bu sene 31 Aralık tam hafta içine denk geldiği için büyük beklenti içinde değiliz. O yüzden biz ağırlıklı rezervasyonları yurt dışından kabul etmeye çalışıyoruz. Otellerde özel programlar yapılmaya başlandı. Misafirleri mutlu edecek hem program akışı hem sunduğumuz gala yemekleri için hazırlıklar yapıyoruz" dedi.

ANTALYA'DA HAVA AVANTAJI

Yılbaşının yabancı turistler için iki haftalık tatil olduğunu belirten Saatçioğlu, “Almanya'da, Avrupa'da havalar soğuk olduğu için daha sıcak ülkeleri tercih ediyorlar. O yüzden rezervasyon akışı alabiliyoruz. Hava şartları Antalya'da çok daha elverişli olduğu, uçuş mesafesi kabul edilebilir mesafede olduğundan dolayı Antalya'yı tercih ediyorlar" dedi.