Antalya, Marmaris, Bodrum, Çeşme gibi bölgelerde yabancı talebi çılgınlaştı

Türkiye’nin her köşesinde ev krizi yaşanıyor. Kiralar patladı, yeni ev almak ise hayal oldu. En büyük çılgınlık ise kıyı şeridinde yaşanıyor.

Jale Özgentürk
24 Haziran 2022 Cuma, 04:00
Antalya, Marmaris, Bodrum, Çeşme gibi bölgelerde yabancı talebi çılgınlaştı
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Dün bir grup turizmci ile sohbet ettim. Anlattıkları gerçekten ürkütücü. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris gibi turizm merkezlerinde artık memur, işçi, polis gibi maaşla geçinenlere yer yok. 

Bir turizmci Rusya Ukrayna savaşının ardından Rusların akın ettiği Antalya’da ciddi bir barınma krizi yaşandığını anlatıyor. Murat Paşa, Konyaaltı gibi semtlerde kiralar aylık 150 bin TL’ye çıkmış.

“Outlet ülke olduk” diyor aynı turizmci. Antalya’da alışveriş çılgınlığı yaşanıyormuş. “AVM’lerde mağazaların rafları neredeyse talan ediliyor” diyor. Edirne, Van gibi şehirlerde olduğu gibi.

ÇALIŞANA EV YOK

Kıyılarda kiraların astronomik rakamlara ulaştığı tek yer Antalya değil. Marmaris ve Bodrum’da çalışanlardan da aynı çığlık geliyor. Bölgede işletmeler yanlarında çalışanların ev bulamamasından şikâyetçi.

“Bu bölgelerde öğretmen, doktor, polis barınamazsa eğitim, güvenlik, sağlık krizi de başlayacak” yorumu yapılıyor. 

İhracatı, yabancı turizmini önceleyen ekonomik politikalar vatandaşa “yeme, içme, gezme” diyordu, buna bir de “evsiz kal” mı eklenecek. 

Hükümetin bu bölgelerde çalışanların çığlığını duyması şart. Yurttaşın mağduriyetini çözecek yeni konut modellerine acil ihtiyaç var!


Konut kira Ekonomik kriz
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