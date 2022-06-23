Son Dakika: BDDK'den konut kredisi düzenlemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı değiştirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bugün aldığı karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında BDDK web sitesinden kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı değiştirdi.
Alınan karar ile birinci el ve ikinci el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı değiştirdi.
Enerji sınıfı 1 A olan birinci el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TLüzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.
Enerji sınıfı A olan ikinci el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı
bulunmamaktadır.
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