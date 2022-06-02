Antalya Ticaret Borsası açıkladı: Miktar azaldı fiyatlar arttı

02 Haziran 2022 Perşembe, 13:05

Antalya Ticaret Borsası, Mayıs ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişimin yüzde 288,03 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 169.64 olarak gerçekleşti.

Sebzenin domatesten daha düşük kalması, miktar endeksindeki yüzde 16’ya yakın artış sayesinde oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 88.19 oldu.



MİKTAR AZALDI FİYAT ARTTI

Miktardaki kısmi azalışa karşılık fiyat değişimi rekor olarak endekse yansıdı.



Mayıs ayında miktar endeksleri, domateste 83, sebzede 98 ve meyvede 125 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 202, sebzede 180 ve meyvede 309 olarak gerçekleşti.



Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domates miktarı yüzde 28.63, sebze yüzde 36.60 ve meyve miktarı ise yüzde 33.96 azaldı.



Domates miktar endeksi, geçen yılın Mayıs ayına göre (yıllık) yüzde 28.63’lük düşüş gösterirken, fiyat endeksi ise geçen yılın Mayıs ayına göre (yıllık) yüzde 24.19 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.



Sebze miktar endeksinde, geçen yılın Mayıs ayına göre (yıllık) yüzde 36.60’lık düşüş olurken, fiyat endeksinde geçen yılın Mayıs ayına göre (yıllık) yüzde 13.69’luk artış yaşandı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

Meyve miktar endeksi, geçen yılın Mayıs ayına göre (yıllık) yzüde 33.96 düşerken, fiyat endeksi ise geçen yılın Mayıs ayına göre (yıllık) yüzde 22.28 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.