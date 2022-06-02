Haziran ayına da peş peşe zam açıklayarak başlayan hükümete tepki yağıyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Haziran ayı da zamlarla başladı. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 30, elektriğe ise yüzde 15 zam yapıldı. Doğalgaza zam için tüketimin en düşük olduğu dönem seçilirken elektrikte ise çok zamanlı tarifeyi kullananlar “cezalandırılarak” yüzde 25’i aşan zam yapıldı. Zamlar yükselme trendinde olan enflasyona girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle gelecek aylarda yansıyacak.

Yurttaşın tepkisine neden olan zamlar, sosyal medyada dün “zam, zam, zam” başlığıyla en çok konuşulan konular arasına girdi. Zamlara ilişkin BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, doğalgaz satış fiyatlarında düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıktığı belirtildi. Bu kapsamda sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 30 artış yapıldı.

En fazla artış konutlarda kullanılan doğalgazda oldu. Ancak yaz aylarında doğalgaz tüketimi en düşük seviyede olduğu için yurttaş, bu zammın etkisini daha çok sonbahardan itibaren hissetmeye başlayacak.

ELEKTRİĞE DE ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararına göre de elektrikte konut ve tarımsal sulamada yüzde 15, sanayi ve ticarethanede ise yüzde 25 zam yapıldı. Eski Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, elektrikte meskenlerde çok zamanlı tarifeyi seçen abonelerin zam oranının yüzde 25.6 olduğuna dikkat çekerek “Yük çok zamanlı aboneler onların üzerine yıkılmış” dedi. Kamusal planlamaya dönülmesi gerektiğini belirten Sakarya, “Yoksa sürekli zam konuşacağız. Bu zamlar her şeye yansıyacak. Onlar da vatandaşa yük olacak. Enflasyon körüklenecek” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son altı ayda konutlarda doğalgazın yüzde 120, elektriğin de yüzde 151 oranında zamlandığına dikkat çekti. Akın, zamlarla yurttaşın nefes alamaz hale geldiğini belirterek “Saray iktidarının tek bildiği zam yapmak. Elektrikte tarife dönemini bile bekleyemeden bir ay önce zam yaptılar” dedi. Son bir yıl içerisinde benzine yüzde 235, motorine ise yüzde 250 oranında zam geldiğini dile getiren Akın, müdahale edilmezse tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 30 liraya çıkacağını kaydetti.

MÜJDEDEN SONRA 13 ZAM!

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, “320 milyar metreküp doğalgaz bulduk, müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere, elektriğe de 12 kere zam geldi” dedi. Büyük bir kesimin zamlar nedeniyle ısınma, aydınlanma, kira, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu vurgulayan Balık, AKP’nin “yandaşa, partiliye, akrabaya, her yerden maaş alan liyakatsizlere” tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.