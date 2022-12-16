Antalya'da 'yabancıya konut' satışında yeni rekor

16 Aralık 2022 Cuma, 09:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ve kasımı kapsayan 11 aylık dönemde yabancıya konut satışında özellikle İstanbul ile Antalya dikkat çekti. Kasımda toplam konut satışında yabancıların payı yüzde 5,2 olarak kayda geçti.

Kasımda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasımda yabancıya konut satışında ilk sırayı 2 bin 616 ile Antalya aldı. Kenti sırasıyla 1733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin takip etti.

Yabancıya konut satışında bu yıl Antalya; temmuz, ağustos ve ekim aylarından sonra kasım ayında da Türkiye'deki ilk sıraya yerleşti. Türkiye genelinde yabancıya konut satışı kasımda düştü, Antalya'da ise yüzde 36,4 oranında arttı.

11 aylık toplam verilere bakıldığında, Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya konut satışı; yüzde 4,2'lik artış gösterdi. İlk kez bu yıl yabancıya konut satışında 60 bin rakamı geçilmiş oldu.

KONUT SATIŞINDA YÜZDE 56,6'LIK ARTIŞ

İllere göre, 11 aylık toplam verilerde, 22 bin 985 konut satışı ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8'lik gerileme gerçekleşti. 2022 yılının yabancıya konut satışında en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu; 11 aylık toplam dönemde 19 bin 395 konut satıldı.

Bu rakamla ikinci sıraya yerleşen Antalya'da yüzde 56,6'lık rekor artış yaşandı.

RUS VE UKRAYNALILAR AKIN ETTİ

Bu yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası Antalya'ya, ciddi göç gerçekleşti.

Resmi verilere göre, kentte geçen yıl 102 bin olan ikamet izinli yabancı ülke vatandaşı sayısı, bu sene 177 bini aştı. 51 bini Rus, 20 bini Ukraynalı olan bu sayının ciddi kısmını da savaş sürecinde Antalya'ya taşınan Rus ve Ukraynalılar oluşturdu.

İki ülke vatandaşları, hem konut fiyatlarını hem de kira ücretlerini artırdı.

EN ÇOK SATIŞ RUSLARA

Diğer yandan ülkelere göre, kasım ayı satışlarına bakıldığında 2 bin 575 konut ile Ruslar, ilk sırayı aldı.

Rusların en çok tercih ettiği kent ise Antalya oldu. Ardından 510 konutla İranlılar, 331 konutla Iraklılar, 277 konutla Ukraynalılar, 224 konutla Almanlar, 191 konutla Kazaklar, 128 konutla Suudi Arabistanlılar, 116 konutla Kuveytliler, 104 konutla Azerbaycanlılar sıralandı.

11 aylık toplamda ise Ruslar, 13 bin 909 konutla yine birinci sırada yer aldı. Ardından İran 7 bin 548, Irak 5 bin 896, Almanya 2 bin 493, Kazakistan 2 bin 436, Ukrayna 2 bin 268, Afganistan 1629, Kuveyt 1552, ABD 1226, Azerbaycan 1191, İngiltere 1165, Yemen 1141, Çin 1098, Filistin 1082, Mısır 1044, Ürdün 1018 olarak sıralandı.

Bu yıl 11 ayda en çok satış yapılan ilk 10 içindeki diğer iller ise "Mersin 3 bin 653, Ankara 2 bin 564, Bursa 1837, Yalova 1670, Sakarya 1193, İzmir 1156, Samsun 953, Trabzon 913, diğer 71 ilin toplamı ise 4 bin 785 konut" olarak açıklandı.